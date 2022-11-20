Посол Индонезии Таварес: Джакарта уважает решение Путина не ехать на G20

У президента России Владимира Путина было достаточно веских уважительных причин для отказа от поездки на саммит «Большой двадцатки», что бы об этом не думали некоторые недружественные РФ страны. С таким заявлением выступил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес, подчеркнув, что власти его страны уважают решение российского лидера.

«Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины», — добавил Таварес в беседе с РИА Новости.

Иностранный дипломат заявил, что саммит прошел на высшем уровне и довольно успешно. Все поставленные задачи были выполнены. Кроме того, Хосе Антонио Морато Таварес выразил надежду на укрепление отношений с Россией в ближайшем будущем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин проигнорировал юбилей американского лидера Джо Байдена. В Кремле отметили, что у главы государства не было планов поздравлять иностранного лидера.