Посол Индонезии Таварес: Джакарта уважает решение Путина не ехать на G20

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 14

Российскую делегацию на саммите возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Посол Индонезии Таварес: Джакарта уважает решение Путина не ехать на G20

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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Тема:
Саммит G20 на Бали

У президента России Владимира Путина было достаточно веских уважительных причин для отказа от поездки на саммит «Большой двадцатки», что бы об этом не думали некоторые недружественные РФ страны. С таким заявлением выступил посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес, подчеркнув, что власти его страны уважают решение российского лидера.

«Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины», — добавил Таварес в беседе с РИА Новости.

Иностранный дипломат заявил, что саммит прошел на высшем уровне и довольно успешно. Все поставленные задачи были выполнены. Кроме того, Хосе Антонио Морато Таварес выразил надежду на укрепление отношений с Россией в ближайшем будущем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин проигнорировал юбилей американского лидера Джо Байдена. В Кремле отметили, что у главы государства не было планов поздравлять иностранного лидера.

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