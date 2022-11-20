В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. Работа избирательных участков продлится до 20:00 (17:00 по московскому времени — Прим. ред.). 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры из участков.

Известно, что на пост главы государства выдвинуты шесть кандидатур: еще действующий президент Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, общественный деятель Каракат Абден, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

В стране работают более десяти тысяч избирательных участков, а список избирателей насчитывает около 12 миллионов человек. Президент Республики Казахстан (РК) Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой провести досрочные выборы в сентябре. По его мнению, нужно сократить мандат президентского срока до одного с увеличением с пяти до семи лет.

В марте лидер РК предлагал усилить роль парламента, перейдя от суперпрезидентской к президентской форме правления. Токаев считает, что государству необходимо переустройство политической модели. Переход к именно такой форме даст оптимальный баланс институтов власти, а также поспособствует развитию Казахстана.

В сентябре 2022 года в Казахстане были приняты поправки к Конституции. Кроме того, что был утвержден семилетний срок пребывания президента на своем посту, на законодательном уровне решили переименовать столицу государства в Нур-Султан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заявил Токаев про выборы в Казахстане.