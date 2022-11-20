«Я могу быть строгим»: Безруков похвастался методами воспитания детей

Как многодетному отцу удается уделять достаточно времени своим наследникам в перерывах между гастролями?

Сергей Безруков и Анна Матисон в браке уже шесть лет, у них трое детей: Мария, Степан и Василий. Последнему недавно исполнился год. В беседе со StarHit.ru Безруков поделился своими методами воспитания детей.

«Я могу быть строгим. Другое дело, что строгость и уважение — разные вещи. Безусловно, должны быть определенные границы, которые ты выстраиваешь с детьми, в определенном возрасте им необходимы эти границы. Когда еще неокрепшая психика, ребенка может нести. Перевозбуждение и его несет. И ты должен поставить эти границы, иначе его понесет еще дальше», — объяснил актер.

Он признался, что наказывать своих детей не любит, а тяжелее всего ему воспитывать маленькую дочку, потому что к девочкам нужен особый подход.

Ранее супруга Безрукова Анна Матисон в откровенной публикации на своей странице ВКонтакте поделилась их любовной историей.

«Мы могли познакомиться и раньше. Конечно, могли. Например, когда я работала сценаристом на „Елках-2“, а Сережа снимался в одной из новелл. Разумеется, вероятность встречи во время производства стремилась к нулю, — актеры-звезды и начинающие сценаристы находятся на разных иерархических этажах одного здания, в котором забыли построить лифты, а потому никогда не пересекаются», — поделилась режиссер.

Но их пути все-таки пересеклись. Сергей Безруков ушел к Анне Матисон от своей бывшей жены Ирины, которая была старше его почти на десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Безруков получил травму на съемках сериала «Есенин».