«Я могу быть строгим»: Безруков похвастался методами воспитания детей

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 66

Многодетный отец Сергей Безруков поделился методами воспитания детей

«Я могу быть строгим»: Безруков похвастался методами воспитания детей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Как многодетному отцу удается уделять достаточно времени своим наследникам в перерывах между гастролями?

Сергей Безруков и Анна Матисон в браке уже шесть лет, у них трое детей: Мария, Степан и Василий. Последнему недавно исполнился год. В беседе со StarHit.ru Безруков поделился своими методами воспитания детей.

«Я могу быть строгим. Другое дело, что строгость и уважение — разные вещи. Безусловно, должны быть определенные границы, которые ты выстраиваешь с детьми, в определенном возрасте им необходимы эти границы. Когда еще неокрепшая психика, ребенка может нести. Перевозбуждение и его несет. И ты должен поставить эти границы, иначе его понесет еще дальше», — объяснил актер.

Он признался, что наказывать своих детей не любит, а тяжелее всего ему воспитывать маленькую дочку, потому что к девочкам нужен особый подход.

Ранее супруга Безрукова Анна Матисон в откровенной публикации на своей странице ВКонтакте поделилась их любовной историей.

«Мы могли познакомиться и раньше. Конечно, могли. Например, когда я работала сценаристом на „Елках-2“, а Сережа снимался в одной из новелл. Разумеется, вероятность встречи во время производства стремилась к нулю, — актеры-звезды и начинающие сценаристы находятся на разных иерархических этажах одного здания, в котором забыли построить лифты, а потому никогда не пересекаются», — поделилась режиссер.

Но их пути все-таки пересеклись. Сергей Безруков ушел к Анне Матисон от своей бывшей жены Ирины, которая была старше его почти на десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Безруков получил травму на съемках сериала «Есенин».

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 ноября

Последние новости

16:08
ВС России уничтожили дивизион ВСУ, обстреливавший Белгородскую область
16:06
В горящем здании у площади Трех вокзалов произошло обрушение
15:59
Пугачева позавидует: сколько стоит роскошный особняк Ханны и Пашу
15:52
ВСУ неоднократно обстреляли Запорожскую АЭС: кадры с места
15:44
Очевидцы сообщают о мощном пожаре на площади Трех вокзалов в Москве
15:36
Женщина продала дочь за 250 рублей и встретилась с ней через полвека

Сейчас читают

Крест лежит, оградки нет: как выглядит могила Гаркалина спустя год после смерти актера
В Германии хотят поделить захороненных советских солдат на «русских и украинцев»
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика