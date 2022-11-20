Стилист Рогов раскритиковал модные образы Бородиной: «Тысяча и одна рюша»
Александр Рогов раскритиковал образ Ксении Бородиной
Фото: Карпов Сергей/ИТАР-ТАСС / ТАСС
Модный критик сравнил запястье знаменитости с четырехкомнатной квартирой. Что не понравилось стилисту?
Стилист Александр Рогов раскритиковал телеведущую Ксению Бородину. Вместе с экспертом Николаем Овечкиным он обсудил образ звезды российского шоу-бизнеса на одной из премий и вынес модный приговор на своем YouTube-канале.
Специалисты мира моды сразу отметили, что 39-летняя Бородина забежала на мероприятие в качестве гостьи, поэтому они не вдавались в детали образа, а оценили «лук» в целом.
«Такое ощущение, что платье из отдела „Тысяча и одно платье с рюшами“», — расстроился Рогов.
Овечкин поддержал настроение коллеги. По его словам платье телеведущей оказалось несколько неуместным для светского мероприятия.
«Как будто бы она на южном побережье Греции идет на коктейльную вечеринку», — прокомментировал звездный стилист.
Модные эксперты также не оценили аксессуары экс-ведущей «Дома 2». Александр Рогов порекомендовал оставить обилие украшений для повседневной жизни, а выход на ковровую дорожку продумывать до мелочей.
«Зачем на руке у нее четырехкомнатная квартира в Кемерово?» — отшутился стилист.
Ранее 5-ru рассказывал, что Ксения Бородина следит за бывшим в социальных сетях и радуется его неудачам.
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