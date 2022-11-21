Память недолгая: Газманов определил будущее уехавших звезд после возвращения

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 84

Родион Газманов не считает отъезд артистов из РФ поводом для отказа от их творчества

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Некоторые знаменитости поддались антироссийским настроениям в Европе и предательски покинули родину. Но, по мнению Родиона Газманова, их поведение не должно распространяться на искусство.

Певец Родион Газманов призвал не путать творчество с политикой. Он отметил, что продолжает слушать музыку покинувших Россию звезд, ведь не хочет лишать себя любимых композиций из-за политических разногласий. По мнению артиста, многие поклонники придерживаются подобного мнения, поэтому способны забыть предательскую эмиграцию со стороны кумиров.

«Я могу быть не подписан на них, не следить за их жизнью, они могут мне быть неприятны как люди. <…> Но тем не менее я слушаю музыку, которая мне нравится, и какие-то мои политические взгляды на это не влияют. Я не буду покупать билет на концерт человека, который мне не нравится. Вот здесь мои вкусовые моменты на меня влияют», — объяснил вокалист в беседе с 5-tv.ru.

При этом исполнитель не смог дать точный ответ по поводу реакции публики на возвращение уехавших знаменитостей. По его мнению, самым правильным исходом стал бы отказ от покупки билетов на их концерт. Однако многие зрители приходят на выступления кумиров ради музыки, а сам артист их мало волнует.

«Память у зрителя тоже не такая долгая. Долго помнить какие-то обиды на тех артистов, которые в какой-то момент уехали, которые даже сказали, что „это не моя родина, больше с Россией меня ничего не связывает“… Даже на таких, я думаю, что будут ходить», — рассказал вокалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой главный совет отца нарушил Родион Газманов и к чему это привело.

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