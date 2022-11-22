Почему россияне не любят служебные романы, но с удовольствием их заводят

Противоречивые результаты социального опроса прокомментировали, бизнесмены, юрист и психолог. Пока идут обсуждения, работающие вместе люди продолжают влюбляться друг в друга.

Россияне негативно относятся к служебным романам, хотя у большинства были романтические отношения с коллегами. К удивительным результатам пришел один из сервисов по подбору персонала после проведенного опроса.

Некоторые работодатели открыто запрещают своим сотрудникам вступать в отношения и даже следят за этим с помощью камер наблюдения. Но порой сердцу не прикажешь!

Что делать, если вас хотят уволить за служебный роман или, к примеру, руководитель после расставания начинает вредить подчиненному? В тонкости любви на рабочем месте вникала корреспондент «Известий» Вера Комарова.

Когда Светлана устроилась на новое место работы, изменилась не только ее жизнь. Вместе с избранником вспоминают: чувства возникли еще до первой встречи. У него — когда взглянул на фотографию, которую она прислала для удостоверения. У нее — когда портрет начальника высветился на телефоне.

Отношения развивались стремительно. Сослуживцы шептались — у директора и новой сотрудницы служебный роман. Но у них было смягчающее обстоятельство. Как в известном фильме.

«Пять минут назад был убежденным холостяком со своими амбициями и своими планами… И тут же в какой-то момент все меняется химически, и ты хочешь семью, дом, нарожать кучу детей», — рассказал Сергей Кайонов.

После выхода картины «Служебный роман» прошло 45 лет, а романтические отношения подчиненных с начальниками по-прежнему не приветствуются. Против них — больше 60% опрошенных. Бизнесмен Андрей Ковалев результатам соцопроса не удивляется. И вспоминает еще одного киногероя.

«У Джеймса Бонда правило: на работе никаких служебных романов. Более того, есть такие негодяи, которые используют свое служебное положение. Условно — хозяин ресторана и официантка», — пояснил Андрей Ковалев, председатель Общероссийского движения предпринимателей.

В компании, которой руководит Юлия Манн, служебных романов нет в принципе. Любовь, считает глава фирмы, отвлекает от работы. Как и работа от любви.

«Хорошая компания вкладывает достаточно много сил и ресурсов в сотрудников, чтобы их развивать. И такая глупость, как служебный роман, может повлечь за собой их потерю», — строго рассказала Юлия.

Внутреннюю политику компании сотрудникам разъясняют, и пока их удается держать на расстоянии. Но так бывает не везде. На работе люди проводят большую часть времени, и порой чувствам не прикажешь. Даже если этот приказ от директора.

С одной стороны, сотрудники компаний всегда под контролем — видеокамер в местах общего пользования и руководства. Но с другой — под защитой Трудового кодекса, где запрета на служебные романы нет. Зато есть запрет на дискриминацию наемных работников. В том числе по семейному положению и любовным предпочтениям

Наказывать за роман на службе, а тем более увольнять, — незаконно, говорят юристы.

«Каждый сотрудник вправе обратиться в трудовую инспекцию. Написать заявление о том, что его права ущемляются. Соответственно, работодателя очень сильно за это накажут», — сообщил юрист Темур Абдумажитов.

Накажут серьезным штрафом. А если сотрудник все-таки был уволен, заставят его вернуть, возместить юридические расходы и потерянную зарплату. Однако психологи, как и большинство участников опроса, выступают за чувство дисциплины и дисциплину чувств.

«Если начальник задался целью уволить сотрудника — бывшего любовника или любовницу, — могут начаться придирки к опозданиям, задержкам, внешнему виду. Да к чему угодно!» — перечислила возможности семейный психолог Татьяна Попова.

Но понять это зачастую помогает только собственный опыт. В романтических отношениях с начальником или подчиненным признался каждый третий участник исследования. У каждого второго была связь с коллегой. И надежда на то, что его служебный роман окажется со счастливым финалом.