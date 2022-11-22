Раз, и он ваш навеки: почему россияне начали скупать духи с феромонами

Помогают ли парфюмы завоевывать сердца на самом деле? В чем же их секрет?

В России резко подскочили продажи духов с феромонам — спрос вырос в четыре раза. Парфюм якобы способен повысить привлекательность у противоположного пола.

Вот только эксперты рынка предупреждают, что это, скорее, уловка маркетологов. Использовать человеческие феромоны парфюмеры пока не научились. Популярность духов возникла благодаря легенде о том, что человек при знакомстве обращает внимание на нюансы телесного запаха.

Для воссоздания естественного аромата в парфюмерии используют мускус и амбру. Они действительно могут работать как афродизиаки. Только вот по правилам сертификации магазины могут продавать парфюм, в котором не более 20% такой составляющей. А этого, говорят эксперты, для нужного эффекта недостаточно.

Тем не менее с начала года в России продали 1,5 миллиона с лишним флаконов духов с феромонами. В прошлом году — чуть больше 400 тысяч.