Захарова объяснила русофобские выпады политиков в Польше «чернотой их души»

Отказ республики в участии Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ разрушает саму эту организацию, сообщили в МИД РФ.

Политики в Польше позволяют себе русофобские выпады «из-за черноты их души» и ради денег коллективного Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такая рьяная, отъявленная, выходящая за рамки разумного русофобия, ненависть к нашей стране. К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались — кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада. Никто этого не скрывал», — сообщила Мария Захарова на брифинге.

Дипломат добавила, что русофобские заявления начали раздаваться из Польши начались задолго до начала специальной военной операции. Одним из ее нынешних проявлений стал отказ для главы МИД РФ Сергея Лаврова принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«Речь идет не просто о Польше как о государстве, а как о стране, которая председательствует в ОБСЕ и должна обеспечить равные условия работы всех стран-членов. Польша наносит удар по самой системе организации, по безопасности и сотрудничеству в Европе», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По словам Марии Захаровой, ОБСЕ изначально создавалась для проведения дискуссий среди представителей разных стран и политиков с разными взглядами. А польское председательство «фактически уничтожает эту переговорную площадку».

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет в польском городе Лодзь в течение двух дней: 1 и 2 декабря. Российскую делегацию возглавит постоянный представитель нашей страны при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова назвала ОБСЕ «маргинальной тусовкой русофобов». Причиной стали преференции, которые внезапно предоставили украинской стороне.