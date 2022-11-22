В Москве 86-летняя пенсионерка убила больную дочку по приказу «голосов»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 57

Жертва пыталась сопротивляться, но вырваться так и не удалось. Ее окровавленное тело лежало посередине зала.

В Москве 86-летняя пенсионерка убила больную дочку по приказу «голосов»

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE/Bilderbox

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Пожилая москвичка подозревается в убийстве своей дочери, у которой диагностирован детский церебральный паралич (ДЦП). Как сообщил источник 5-tv.ru, женщина была жестоко зарезана ножом.

Известно, что 86-летняя жительница столицы обитала вместе с больной 52-летней дочерью в трехкомнатной квартире. Однако мама больной слышала непонятные «голоса в голове». По предварительной информации, однажды это усугубилось, сознание пенсионерки сильно помутилось и она напала на собственную дочь.

В момент нападения подозреваемая нанесла дочери около 15 ударов ножом. Раны обнаружены на шее и груди погибшей. Жертва пыталась противостоять нападавшей, однако не смогла вырваться.

Полученные ранения оказались смертельными для 52-летней больной. Ее тело нашел муж второй дочери пенсионерки, оно лежало прямо посреди комнаты. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Точные обстоятельства и причины смерти предстоит установить.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жестоком убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Тело Рафаиса Муслохова нашли во дворе его дома. На нем было около пяти ножевых ранений.

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