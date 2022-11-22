Чем и для кого опасен сидячий образ жизни — подробный разбор

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 50

Врач Кондрахин предупредил о рисках смерти при сидячем образе жизни

Чем и для кого опасен сидячий образ жизни — подробный разбор

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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У людей с сидячим образом жизни могут обостриться хронические заболевания, а в худшем случае — появиться новые.

О последствиях малоподвижного образа жизни в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, нормально функционировать человеческий организм может только при постоянном движении.

«Организм человека предрасположен для движения, вся система метаболизма, появления энергии, тепла заточена на то, чтобы двигаться. Все, что мы едим, утилизируется мышцами и органами, которые двигаются. Мы должны передвигаться, мигрировать из одного неблагоприятного участка в благоприятный. А не так, что мы сидим целыми днями, получаем стресс и его высиживаем», — объяснил врач.

К тому же, по словам Кондрахина, движение помогает легче пережить стресс, который «сгорает» в мышцах.

Также при сидячем образе жизни нарушается кровообращения. Медик объяснил, что происходит разобщение, так как внизу тела застаивается кровь, пока вверху работают мозг, легкие и сердце. Постепенно набирается жир на боках и бедрах, повышается давление.

«Уже имеющиеся хронические заболевания при сидячем образе жизни будут находиться в благоприятных условиях для своего развития», — подчеркнул медик.

Как сохранить здоровье при сидячей работе

Проблем можно избежать, заявил доктор, важно лишь уделять физической активности хотя бы полчаса в день. Не пользоваться лифтом, делать зарядку по утрам или кататься на лыжах и коньках, ходить до кулера в офисе несколько раз в день и выходит на прогулку после обеда.

«Должна быть ходьба, пусть она будет не меньше 30 минут в день, чтобы человек всегда находился в постоянном режиме. И чтобы всегда ощущение движения было в радость», — порекомендовал Кондрахин.

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