Аксенов опроверг информацию об эвакуации из Армянска

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Игорь Рязов
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Глава Крыма Аксенов опроверг информацию об эвакуации из Армянска и назвал ее фейком

Аксенов опроверг информацию об эвакуации из Армянска

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО

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Российский Крым находится под надежной защитой, а националистам остается только распространять фейки, подчеркнул глава полуострова.

Сообщения в СМИ об эвакуации людей из Армянска не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации», — написал глава Крыма.

В видеообращении Сергей Аксенов добавил, что фейки об эвакуации из Армянска распространяют украинские спецслужбы для «дестабилизации ситуации» на полуострове.

«Ничего российскому Крыму, как субъекту Российской Федерации, не угрожает. На все заявления врагов по поводу того, что они когда-то будут в Крыму, я могу сказать: мы еще посмотрим, кто и где будет летом», — подчеркнул глава республики.

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Сообщения об «эвакуации» Армянска, расположенного на севере Крыма, ранее появились в украинских СМИ. Причем вбросы делались якобы от имени российских солдат. На самом деле ситуация в городе остается стабильной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог Юрий Светов высмеял заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака по «возврату» Крыма. Специалист назвал реальную цель разговоров представителей киевского режима о полуострове.

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