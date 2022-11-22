В «Укрэнерго» заявили об отсутствии уцелевших от обстрелов электроподстанций

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 70

Ранее власти страны обещали жителям, что блэкаута не будет, и призывали не уезжать.

В «Укрэнерго» заявили об отсутствии уцелевших от обстрелов электроподстанций

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Специальная военная операция России

На Украине в результате ракетных ударов практически не осталось уцелевших тепловых и электроподстанций. О непростой ситуации с объектами энергетической инфраструктуры рассказал во время брифинга Владимир Кудрицкий, глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«У нас почти нет неповрежденных гидроэлектростанций и тепловых электростанций. За исключением трех атомных электростанций», — цитирует Кудрицкого ТАСС.

Он уточнил, что среди уцелевших объектов только три — это Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская электростанции, расположенные на территориях, подконтрольных государству. Также Кудрицкий подчеркнул, что в результате атак на Украине почти не уцелели узловые подстанции. 

Накануне власти Украины заявляли о том, что жителям не стоит покидать страну из-за угрозы полного отключения электричества — чиновники обещали, что этого не произойдет. Вместе с тем президент Незалежной Владимир Зеленский констатировал, что в Киевской, Одесской и Харьковской областях ситуация с электроснабжением остается очень серьезной.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Одессы вышли на митинг против отключения света. 

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