В МВД рассказали, как пресекают наркопреступления

Значительная часть найденных наркотиков — синтетические.

С начала 2022 года в Москве было зафиксировано около восьми тысяч наркопреступлений. Кроме того, правоохранительные органы изъяли более 900 килограммов наркотиков. Об этом рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по столице Андрей Зарубин.

По его словам, значительная часть найденных наркотиков — синтетические.

«Расстановка следующая: кокаин — чуть больше 1%, героин — чуть более 7%, каннабиноиды — около 23%. Все остальное — около 70%— наркотики синтетической группы», — рассказал он во время пресс-конференции в «Вечерней Москве».

Зарубин указал, что за 2022 год было выявлено более восьми тысяч преступлений, а к уголовной ответственности привлекли более трех тысяч человек. Фигуранты этих дел получили от трех до 15 лет лишения свободы.

Еще примерно 4 100 человек были привлечены к административной ответственности.

Также во время пресс-конференции была затронута тема распространения наркотиков среди подростков. Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал, что молодежи стало проще получить запрещенные вещества из-за тенденций к распространению запрещенных веществ через мессенджеры.

Однако борьба с распространением запрещенных веществ дает свои плоды –количество подростков, которые пострадали от наркотиков, за год сократилось на 30%. Но эта цифра еще далека от нуля: за текущий год было зафиксировано 419 передозировок у несовершеннолетних, а в городе зафиксировали более трех тысяч отравлений наркотиками.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Санкт-Петербурге таможенники задержали международную банду наркокурьеров, которые поставляли запрещенные вещества в Россию через Белоруссию.