Утка с яблоками и тарталетки: как собрать новогодний стол за 1 час

Если вы решили приготовить очень классный и вкусный праздничный стол, но не хотите стоять у плиты целый день — читайте нашу подборку самых легких рецептов.

Новогодний стол — самое пугающая фраза для всех хозяек. Однако существует масса способов сделать так, чтобы сократить свое время пребывания у плиты. Например, как приготовить праздничные угощения всего лишь за один час? Очень просто.

Первое, что необходимо сделать — заготовить большинство блюд заранее, а уже 31 декабря останется только сервировать стол, сделать нарезки и выложить блюда.

Заготовленные за несколько дней

Что можно заготовить? Например, мимозу, сельдь под шубой, оливье (заправить его только перед подачей на стол), а также любые слоеные салаты, которые содержат в себе картофель, морковь, яйца, отварное мясо.

Также заранее можно замариновать птицу или мясо: утку, индейку, курицу, свиную рульку, голень или бедро индейки, баранину, говядину.

За час до приготовления необходимо вытащить мясо из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. А потом просто запечь в духовке до готовности.

Также к блюдам, которые можно вполне приготовить за 1-2 дня до встречи праздника, относятся: холодец и всевозможные варианты заливного: отварной язык, как холодная закуска любые маринованные салаты, маринованная рыба, маринованное мясо, паштеты, буженина, печеночный или кабачковый торт, закусочные пирожки, кексы, маффины суфле, пудинг печенье, торты, булочки мороженое, зефир, штолен.

Быстрые в приготовлении блюда

Бывает и так, что нет сил даже за два дня заранее возиться с приготовлениями. В таком случае, спасают те рецепты, которые делаются за короткое время. Ведь иногда даже за 10-20 минут можно приготовить блюдо гораздо вкуснее того, что готовили больше двух часов.

Яйца, фаршированные печенью трески, яйца, фаршированные плавленым сыром с чесноком и зеленью, красиво выложенная сырная и мясная нарезка, бутерброды с икрой, бутерброды со шпротами, бутерброды с паштетом или любыми намазками, рафаэлки из крабовых палочек, сыра, яиц и чеснока, тарталетки с красной рыбой и сыром.

Рецепты быстрых салатов

Изысканный салат с виноградом и сыром с голубой плесенью

Смешать порванные листья салата с виноградом (без косточек, кишмиш). Сверху выложить кубики сыра с голубой плесенью. Можно добавить немного и обычного твердого сыра. Полить салат заправкой на основе оливкового масла и лимонного сока. Можно в заправку также добавить немного жидкого меда.

Салат с печенью трески, зеленым горошком и яйцом

Печень трески можно заменить консервированной горбушей, шпротами или копченной скумбрией.

Греческий салат

Основа — различные овощи, маслины, зелень, сыр, заправка на основе оливкового или растительного масла.

Салат с сухариками и колбасой или ветчиной

Колбаса, сыр, кукуруза консервированная, свежий огурец, сухарики и майонез.

Салат с креветками и руколлой

Смешать отварные или обжаренные по 1 минуте с каждой стороны очищенные креветки (в идеале конечно взять тигровые), порезанные на половинки помидоры черри, руколлу. Сделать заправку: соединить оливковое масло, выдавленный через пресс чеснок, лимонный сок и соевый соус. Заправить салат. Можно сверху посыпать тертым пармезаном.

Салат с куриным филе и маринованными шампиньонами

Отварное мясо, маринованные шампиньоны, свежий огурец и отварное яйцо. Заправка — майонез.

Салат с ананасами и ветчиной

Ветчину можно заменить на копченое мясо. Ананасы покупайте уже консервированные и нарезанные кубиками, чтобы не тратить на нарезку фрукта время. Помимо ананасов и ветчины также добавьте сыр, чеснок и майонез. Сыр можно натереть на терке, а можно нарезать небольшим кубиком.

Рецепты быстрых горячих блюд

Запеченные стейки семги в духовке или на гриле

Стейки нужно купить уже готовые, очищенные от чешуи и порционно нарезанные. Для приготовления их просто помыть, обсушить бумажным полотенцем, полить лимонным соком, специями для рыбы и запечь в духовке около 20-30 минут. К стейкам хорошо подойдут в качестве гарнира овощи. Можно купить готовую замороженную смесь. Запекать все вместе. На дно формы выложить овощи, а сверху рыбу. Подавайте украсив лимоном и листьями салата.

Запеченные окорочка с чесноком, лимоном и вином

Натереть окорочка специями, солью, перцем. Выложить в форму, добавить зубчики чеснока, тонкие ломтики лимона. Залить вином. Желательно белым, сухим. Примерно влить 1 стакан. Запекать в духовке около часа. В конце приготовления включите режим гриль.

Утка с яблоками

Утку подготовить к запеканию — помыть, обсушить, натереть специями. Внутрь утки положить яблоки, очищенные от семян. Утку отправить в рукав для запекания. Выпекать около часа при 180 градусах. Затем разрезать аккуратно рукав, смазать утку смесью соевого соуса и жидкого меда и запекать еще на режиме гриль около 20 минут. Идеально к утке подать какой-нибудь ягодный соус.

Свиные ребрышки в духовке

Моете ребра, натираете любимыми специями, заворачиваете в фольгу. Далее можно поступить двумя способами — или томить ребрышки при низкой температуре около 3-4 часов в духовке или запекать около часа при 180 градусах. При первом варианте мясо будет более нежным, само отходить от костей. Зато второй способ готовится более быстро. Далее фольгу следует развернуть, обмазать мясо смесью соевого соуса и меда. Можно туда и горчицу добавить или кетчуп. Не забудьте про приправы такие как сушеный чеснок, копченная паприка. Обмазанные ребра выпекайте на режиме гриль еще около 20 минут.

Меню Новогоднего стола за один час

Закуски:

— Бутерброды с икрой

— Тарталетки с сыром и красной рыбой

— Яйца фаршированные сыром и чесноком

Салаты:

— Салат с куриным филе и маринованным грибами

— Салат с ананасами и ветчиной



Горячее:

— Свиные ребрышки запеченные в духовке

1. Куриное филе помойте, обмажьте специями и запеките в духовке 20 минут.

2. Вымойте и высушите ребра, натрите специями. Заверните в фольгу и отправьте запекаться в духовку.

3. Поставьте варить яйца. Достаньте сливочное масло из холодильника. Пусть оно станет немного мягким для того, чтобы его было удобно мазать на хлеб.

4. Ананасы, смешайте с нарезанной кубиком ветчиной, натрите сыр, добавьте чеснок и майонез. Соль, перец по вкусу. Для салата с курицей смешайте нарезанное филе на кубики с маринованными шампиньонами разрезанными на две части. Добавьте свежий огурец и отварные яйца.

5. Кусочки батона или багета смажьте маслом и выложите икру. Готовые тарталетки из песочного теста начините массой из сливочного сыра. Сверху выложите готовые ломтики семги.

6. Яйца очистите и разрежьте пополам. Разотрите вилкой мягкий плавленый сыр с выдавленным чесноком и желтками. Начините смесью половинки яиц. Верх можно украсить зеленью, пишет prostobistro.ru.

Теперь все готово — можно накрывать на стол, и пока запекается горячее, пробовать закуски и салаты. Главное — не забыть добавить на стол различные нарезки, фрукты, конфеты и напитки.