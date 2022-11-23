Суд с мертвецом: заберет ли Разин хиты «Ласкового мая» у наследников Шатунова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Андрей Разин намерен обжаловать решение кассационного суда за права на творчество «Ласкового мая»

Суд с мертвецом: заберет ли Разин хиты «Ласкового мая» у наследников Шатунова

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

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Экс-продюсер «Ласкового мая», кажется, намерен идти до последнего, рассчитывая на то, что рано или поздно ему все-таки удастся доказать свою правоту.

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, не согласившись с решением кассационного суда о принадлежности прав на песни легендарной группы все же покойному Юрию Шатунову, намерен обжаловать его в Верховном суде. Получится ли, рассказала адвокат артиста Асель Мухтарова в беседе с KP.RU.

По словам представителя, за все время судебных тяжб между Разиным и Шатуновым было проведено немало экспертиз предоставленных экс-продюсером документов. Все они якобы свидетельствуют о том, что основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов передал еще много лет назад права на хиты группы Разину.

«Подпись Кузнецова под этим договором — подделка. Говоря простым языком, взяли документ, где была подпись Кузнецова, приложили к окошку, сверху — бумажку. И таким образом обвели подпись Кузнецова», — объяснила Мухтарова.

Для Разина вскрывшаяся и доказанная правда не аргумент. Он во всем обвиняет правосудие и убежден — сможет победить!

«Мы, естественно, и это решение будем обжаловать в Верховном суде, так как судья привлекла к процессу Светлану Шатунову, которая еще даже не вступила в наследство и не имеет права представлять Юру Шатунова. Судья прикрывает незаконное решение, которое сама вынесла и я думаю, что она будет за это отвечать», — ответил в социальной сети Разин на решение суда.

К слову, последние годы жизни Шатунов все силы потратил на то, чтобы доказать — он имеет право исполнять хиты «Ласкового мая». Разин же утверждал и убеждал всех — только он может владеть правами на песни коллектива. Незадолго до смерти певец одержал победу в разбирательствах. Но 23 июня его сердце внезапно остановилось.

Во время отдыха в Подмосковье ему внезапно стало плохо. Он пожаловался на боль в груди и спазмы. Друзья самостоятельно отвезли его в ближайшую сельскую клинику, оттуда реанимационная бригада доставила пациента в город. Музыкант скончался в Домодедовской больнице от инфаркта. Многие выразили мнение — главным виновников трагедии стал именно Разин, который буквально истязал Шатунова судебными разбирательствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на самом деле убило основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова.

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