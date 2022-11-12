Названа причина смерти основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 249

Звукорежиссер Андреев: перенесенный коронавирус приблизил кончину Сергея Кузнецова

Названа причина смерти основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

Фото: Смольников Виталий / ТАСС

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После сольного концерта 7 ноября композитор внезапно упал — прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Смерть основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова приблизил коронавирус, которым он переболел год назад. Такое заявление в интервью aif.ru сделал звукорежиссер Олег Андреев, на протяжении 35 лет работавший с композитором. Он процитировал официальное медицинское заключение, согласно которому причиной внезапной кончины стал «оторвавшийся тромб, застрявший в кровеносных сосудах сердечной мышцы на фоне перенесенной коронавирусной инфекции».

Как известно, Кузнецова не стало 7 ноября, и трагедия оказалась без преувеличения внезапной. Музыкант отработал сольный концерт, после него общался с близкими, был в хорошем настроении, радовался успешному мероприятию. В конце дня неожиданно упал, и сердце вскоре остановилось. Прибывшие на помощь медики успели лишь констатировать смерть. Ему было 58 лет.

Андреев поделился, что созвонился с Кузнецовым за полтора часа до его кончины. После разговора коллега и друг был уверен в бодром самочувствии и оптимистичном настрое композитора. Приятели договорились вскоре приступить к работе над песнями его юного подопечного Семена Розова. Но планам не суждено было воплотиться. Вместо этого звукорежиссеру пришлось организовывать похороны и утешать горюющую мать артиста.

Сергей Кузнецов в начале 1980-х работал музыкальным руководителем в оренбургском детском доме, где воспитывался Юрий Шатунов. Там и собрал первый состав «Ласкового мая». В последние годы автор и исполнитель главных хитов коллектива боролись за авторские права на песни с продюсером Андреем Разиным, который перевез мальчишек в Москву и сделал знаменитыми на весь Союз. Через неделю после победы в суде, в конце июня, умер от обширного инфаркта 48-летний Шатунов. Спустя три месяца за ним последовал Кузнецов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 94-летняя мать несколько часов лежала на теле Сергея Кузнецова, никого к нему не подпуская.

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