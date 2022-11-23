«Мог инсценировать смерть»: пропал бывший супруг Даны Борисовой

По словам телеведущей, бывший возлюбленный в последние годы отстранился от дочери: практически не видится с наследницей, по телефону не общается. Теперь и вовсе исчез из поля зрения.

Экс-муж Даны Борисовой Максим Аксенов после проигрыша суда по алиментам на дочку Полину пропал. Об этом телеведущая сообщила в беседе с «МК». По мнению знаменитости, бизнесмен мог даже инсценировать смерть, лишь бы не платить на воспитание наследницы.

Разбирательства Борисовой с бывшим мужем длятся уже не первый год. Всему виной отсутствие желания мужчины финансово помогать телеведущей. Аксенов считал — 15 тысяч рублей в месяц достаточно для содержания дочери. Остальное телеведущая самостоятельно заработает. Устав от такого положения дел, Борисова через суд решила добиться увеличения суммы алиментов. Дело она выиграла. Теперь Аксенов обязан каждый месяц платить 60 тысяч рублей.

Дана Борисова с дочкой Полиной. Instagram* / danaborisova_official

Довольная решением суда, звезда ожидала денег, но, как говорится, а воз и ныне там. Мужчина пропал. Он не выходит на связь даже тогда, когда ему пытается дозвониться дочка.

«Я думаю, что он там уже инсценировал собственную смерть или инфаркт, но мы с интересом будем следить за тем, что начнет происходить в этой истории. Вообще алименты должны незамедлительно платиться после передачи документов в канцелярию», — рассказала Борисова.

Если Аксенов так и не выйдет на связь и не перечислит положенные Борисовой деньги, телеведущая будет вынуждена обратиться к судебным приставам.

«И уже будем решать, что делать. Вообще он сам должен добровольно выплачивать. Это судебное решение, и он обязан его выполнять», — заключила она.

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