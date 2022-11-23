На берегах Канады обнаружено четвертое тело горбатого кита

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Одной из возможных причин гибели морских гигантов считают столкновение с кораблем.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ringo Chiu; 5-tv.ru

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В Канаде гибнут горбатые киты. Гигантские туши морских млекопитающих обнаруживают на побережье чуть ли не каждую неделю. И уже установлено, что двое из четырех животных погибли от ран, нанесенных тупым предметом. Такое могло произойти от столкновения с кораблем.

Вот только местный департамент рыболовства так и не смог установить, стало ли это причиной смерти. На то, чтобы выяснить все обстоятельства, эксперты взяли несколько недель.

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