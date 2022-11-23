Джонсон сообщил, что Шольц уговаривал Зеленского сдаться в самом начале спецоперации

Все в Европе были шокированы, когда Путин сообщил о начале спецоперации.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал интервью телеканалу CNN, в котором «сдал» всех своих бывших коллег.

В частности, он заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц хотел, чтобы конфликт между Украиной и Россией закончился как можно скорее, а потому уговаривал Зеленского сдаться.

«Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, то будет катастрофа, а потому лучше, чтобы все побыстрее закончилось, а Украина сдалась», — заявил бывший британский премьер.

Досталось и Макрону. По заявлению Джонсона, французские власти отказывались верить до последнего момента, что Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

Джонсон также раскритиковал первоначальную реакцию Италии, а в частности бывшего премьера страны Марио Драги, который открыто заявлял коллегам, что не собирается поддерживать антироссийские настроения других стран ЕС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США не дают президенту Украины Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.