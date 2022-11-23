В США возмутились политикой Байдена и Зеленского в отношении России

В прессе и общественности все чаще проскальзывают мысли о том, что управляемая Штатами Украина уже давно могла бы переговорами завершить конфликт с Россией. Неужели начинают догадываться?

С критикой на недальновидность властей США и Украины обрушился главный редактор JNS Джонатан С. Тобин в материале для Newsweek. Журналист искренне недоумевал, почему оба президента — Зеленский и Байден — продолжают разжигать огонь конфликта, вместо того, чтобы заключить мир с Россией.

Он заявил, что администрация Байдена только и мечтает о том, чтобы привести Россию к поражению в спецоперации любыми средствами и целями, даже не задумываясь о том, что Зеленского можно склонить к переговорам с Путиным.

«Байден по-прежнему поощряет решимость Зеленского продолжать борьбу и ожидает, что американский народ согласится заплатить за это», — приводит слова обозревателя URA.RU.

Тобин припомнил высказывание председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Марка Милли, который заметил, что шансы на то, что Украина сможет вернуть себе утраченные земли, невелики.

Автор говорит больше: у Украины этих шансов вообще нет. Но складывается ощущение, что возвращение земель (что примечательно, не людей, а именно земель — Прим. ред.) — единственная цель властей Украины. Хотя даже в Белом доме недвусмысленно намекали, что Зеленскому пора сесть за стол переговоров.

«Тем временем Соединенные Штаты продолжают посылать огромные суммы помощи без какой-либо ответственности коррумпированному украинскому режиму. Администрация Байдена уже заставила Конгресс потратить на Украину 54 миллиарда долларов», — отмечает автор статьи.

И это, добавил Джонатан Тобин, почти в два раза больше затрат на войну в Афганистане, которые сам Байден называл неприемлемыми.

Обозреватель заключил, что трагедия в Польше не будет последним инцидентом, в котором появится шанс втянуть НАТО в боевые действия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Украины Зеленский уже надоел почти всем европейским коллегам.