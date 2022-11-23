Экономист о потолке цен на нефть РФ со стороны США: «Они не заинтересованы»

За океаном бросаются громкими заявлениями, но на деле понимают, что не собираются перегибать палку.

Американским Минфином опубликован ряд заявлений и документов, которые касаются ограничений цен на сырую нефть РФ. В частности, США позволяют американским лицам оказывать услуги, связанные c нефтью России, если она закупается не выше вводимого потолка стоимости. Будут ли последствия от подобных действий Штатов в отношении российских энергоносителей в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru прокомментировал экономист Максим Чирков.

«Мое мнение, американцы первые не заинтересованы, чтобы это оказывало каким-то образом влияние на нефтяной рынок. Экономика США зависима от цены на нефть. При слишком сильной реализации своих тезисов, это негативно скажется на их же экономике, а также на европейской», — сказал эксперт.

По словам Чиркова, российская сторона не раз говорила о приостановке нефтяных поставок странам, устанавливающим ценовой потолок. Эксперт отмечает, что перед американцами стоит сложный выбор.

«С одной стороны, нельзя ничего не сделать из-за геополитики. А с другой, нельзя устанавливать серьезный потолок, чтобы он был сильно ниже текущей цены на нефть РФ, чтобы просто не остановились поставки», — пояснил Чирков.

Экономист добавил, что в американских ограничениях всегда можно найти лазейки и исключения для покупки российской нефти выше потолка цен. По мнению специалиста, ключевое исключение связано с существенной переработкой черного золота РФ в других странах. Такая нефть будет исключаться из правил потолка цен. Страны смогут покупать топливо не нарушая санкций.

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