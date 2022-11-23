Экономист о потолке цен на нефть РФ со стороны США: «Они не заинтересованы»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 2 771

Экономист Чирков пояснил, что экономика США зависима от цен на нефть

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

За океаном бросаются громкими заявлениями, но на деле понимают, что не собираются перегибать палку.

Американским Минфином опубликован ряд заявлений и документов, которые касаются ограничений цен на сырую нефть РФ. В частности, США позволяют американским лицам оказывать услуги, связанные c нефтью России, если она закупается не выше вводимого потолка стоимости. Будут ли последствия от подобных действий Штатов в отношении российских энергоносителей в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru прокомментировал экономист Максим Чирков.

«Мое мнение, американцы первые не заинтересованы, чтобы это оказывало каким-то образом влияние на нефтяной рынок. Экономика США зависима от цены на нефть. При слишком сильной реализации своих тезисов, это негативно скажется на их же экономике, а также на европейской», — сказал эксперт.

По словам Чиркова, российская сторона не раз говорила о приостановке нефтяных поставок странам, устанавливающим ценовой потолок. Эксперт отмечает, что перед американцами стоит сложный выбор.

«С одной стороны, нельзя ничего не сделать из-за геополитики. А с другой, нельзя устанавливать серьезный потолок, чтобы он был сильно ниже текущей цены на нефть РФ, чтобы просто не остановились поставки», — пояснил Чирков.

Экономист добавил, что в американских ограничениях всегда можно найти лазейки и исключения для покупки российской нефти выше потолка цен. По мнению специалиста, ключевое исключение связано с существенной переработкой черного золота РФ в других странах. Такая нефть будет исключаться из правил потолка цен. Страны смогут покупать топливо не нарушая санкций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто надеется повысить плату за транзит российской нефти.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

12:54
Взять вверх: в Россию может вернуться «лифтнадзор»
12:49
Вера Брежнева на фоне слухов о разводе поздравила мужа с годовщиной знакомства
12:41
«Манчестер Юнайтед» избавился от Роналду после скандальных заявлений
12:36
«Уже в пятом классе»: Светлана Пермякова показала подросшую дочку
12:29
Экономист о потолке цен на нефть РФ со стороны США: «Они не заинтересованы»
12:22
Четырехлетняя девочка ушла из дома и насмерть замерзла в Бурятии

Сейчас читают

Семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
Что делать, если машину сковал ледяной дождь
Очередной спектакль Зеленского: «Заявление о публичных переговорах»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика