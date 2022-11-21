Украина надеется повысить плату за транзит российской нефти

Оператор «Укртранснефть» сделал обращение к российской нефтепроводной компании ПАО «Транснефть». Украинская компания сообщила о повышении тарафов на транзит нефти через территорию Незалежной.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин рассказал РИА «Новости», что сейчас компания находится в процессе изучения предложений, а также подготавливает сообщения в соответствующие российские госорганы — Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу.

Также 21 ноября сообщалось, что украинские власти строят планы на следующий год. В 2023 году Киев намерен повысить плату за транзит российского жидкого золота по крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов «Дружба» в Восточную часть Европы.

«Дружба» была построена в 1960 году советским предприятием «Ленгазспецстрой». Его трубы начинаются в Самарской области и разделяются на северное и южное направления. Первый участок пролегает на территориях Белоруссии, Польши, Латвии, Литвы и Германии, а второй— Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

16 Ноября прокачка нефти по «Дружбе» была остановлена из-за удара по украинской территории. Глава Венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что сам газопровод не пострадал. Российский ракетный удар разрушил лишь обслуживающую инфраструктура. После выявления повреждений поставки были возобновлены.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны «Большой семерки» намерены анонсировать потолок цен на российский энергоноситель.