Зеленский пообещал открыть на Украине «пункты несокрушимости»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 070

Зеленский: развернуты пункты услуг на случай перебоев со светом

Зеленский пообещал открыть на Украине «пункты несокрушимости»

Фото: Presidential Office of Ukraine / ТАСС

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В пунктах можно будет погреться и воспользоваться интернетом, когда страна окончательно погрузится во тьму и холод.

В случае наступления на Украине блэкаута из-за российских ударов по энергетическим объектам в стране откроются так называемые «пункты несокрушимости». Об этом в видеообращении заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, в пункты круглосуточно и бесплатно будут подаваться электричество и тепло, там будут доступны мобильная связь и интернет.

На сегодня, заявил Зеленский, уже подготовлены 400 таких «пунктов несокрушимости». При необходимости дополнительные точки откроют при районных и областных администрациях, школах и зданиях ГСЧС.

На днях глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине в результате ракетных ударов практически не осталось неповрежденных гидро- и тепловых электростанций за исключением трех атомных станций.

Он уточнил, что среди уцелевших объектов только три — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская электростанции, расположенные на территориях, подконтрольных государству.

До этого гендиректор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал жителей страны по возможности уехать за границу, чтобы снизить нагрузку на национальную энергосистему.

По словам Тимченко, сокращение потребления имеет ключевое значение для поддержания работы системы энергоснабжения. Он подчеркнул, что на Украине сейчас дефицит оборудования и материалов для ремонта элементов энергосети, при том что на сегодня повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Одессы вышли на митинг против отключения света.

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