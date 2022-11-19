Глава ДТЭК Тимченко предложил украинцам перезимовать за границей

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14

По мнению чиновника, так граждане помогли бы стране сэкономить в период отопительного сезона.

Глава ДТЭК Тимченко предложил украинцам перезимовать за границей

Фото: Zuma \ ТАСС

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Перезимовать за границей и сэкономить бюджет Украины в период отопительного сезона — такое предложение соотечественникам сделал генеральный директор местной энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. Его предприятие обеспечивает около четверти всей потребляемой в Незалежной энергии. Чиновник призвал жителей страны по возможности уехать, чтобы снизить нагрузку на национальную энергосистему в ходе интервью вещательной корпорации BBC.

Особенно «дельным» звучит совет Тимченко и в связи с отключениями света в семи регионах государства, продолжающимися последние несколько дней. Люди выходят протестовать на улицы, власти отвечают, что в темноте придется пожить минимум неделю. Теперь вот придумали вариант получше. Притом что грядущий отопительный сезон уже сейчас называют самым тяжелым в истории страны.

«Если люди смогут найти какое-то другое место, где они могли бы пожить три-четыре месяца, это бы очень помогло нашей системе», — сказал глава ДТЭК.

Как отметил Тимченко, сокращение потребления имеет ключевое значение в вопросе поддержания работы всей системы энергоснабжения. Он подчеркнул также, что сейчас на Украине дефицит оборудования и материалов для ремонта поврежденных элементов энергосети. Власти Незалежной подсчитали, что на сегодня повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Тимченко добавил, что пока ситуация не чрезвычайная, и речи об эвакуации не идет. Но лучше бы сделать потребление более эффективным. Читай — уехать.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не эвакуировал мирное население после введения военного положения в стране.

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