Завели шарманку: Пугачева появилась с Галкиным* на спектакле в Тель-Авиве
Алла Пугачева воссоединилась с иноагентом Галкиным* в «Гоголь-центре»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram*** / allapugacheva_prima; 5-tv.ru
Пара работала на публику перед премьерой онлайн-спектакля, пытаясь продемонстрировать свою значимость в чужой стране.
Сбежавшие из России Алла Пугачева и Максим Галкин* воссоединились через несколько месяцев после гастролей юмориста. Пара, которую больше не жалуют на Родине из-за отношения к спецоперации, решила продемонстрировать свою популярность на очередном мероприятии в Тель-Авиве.
Там накануне прошел онлайн-показ спектакля «Берегите ваши лица» «Гоголь-центра». Прежде чем занять место в зрительском зале, Пугачева стоя ловила овации публики. Происходило все под советский хит «Миллион алых роз». Правда, сама певица его не исполняла, а делали это вместо нее зрители в унисон аудиозаписи. Довольная Алла Борисовна в этот момент записывала происходящее на камеру своего телефона, а то, как она это делает — ловил в объектив ее супруг. Видео тут же разлетелось по соцсетям — пользователи не смогли воздержаться от комментариев. Некоторые из них упрекнули знаменитость в том, что та поехала Тель-Авив развлекать, а на Родину наплевала.
Известно, что у звездной четы есть в Израиле единомышленники, среди них, к примеру, журналист Ирина Шихман**. На кадрах видно, что она тоже была в числе гостей показа и горячо приветствовала Пугачеву. Как и певица, Ирина теперь тоже строит новую жизнь за рубежом после высказываний против России, а досуг скрашивает посещением русскоязычных мероприятий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проводил время вместе с детьми вернувшийся в Израиль Максим Галкин.
* — признан в России иноагентом
** — признана в России иноагентом
*** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
- 23 нояб
- WSJ: ЦРУ планируют проводить вербовку недовольных СВО россиян
- 23 нояб
- Захарова об уголовных делах на Украине против убитых пленных РФ: «Аморально»
- 23 нояб
- Российские разведчики рассказали, как отслеживают украинские позиции
- 23 нояб
- Глаза и уши российской армии: как работают беспилотники в спецоперации на Украине
- 23 нояб
- «Не имеет права!» — Кулеба начал нагло требовать у Запада санкций для России
- 23 нояб
- Майданов сурово высказался о Пугачевой: «Правда дойдет до всех»
- 23 нояб
- Небо и земля под контролем: лучшее видео из зоны СВО за день
- 23 нояб
- Джонсон сообщил, что Шольц уговаривал Зеленского сдаться в самом начале спецоперации
- 22 нояб
- Враг не пройдет: как российские «Искандеры» работают по позициям ВСУ
- 22 нояб
- Госдума приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы при мобилизации
Читайте также
100%
-0.08 62.18
0.06
Нашли ошибку?