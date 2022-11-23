Завели шарманку: Пугачева появилась с Галкиным* на спектакле в Тель-Авиве

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 56

Алла Пугачева воссоединилась с иноагентом Галкиным* в «Гоголь-центре»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram*** / allapugacheva_prima; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Пара работала на публику перед премьерой онлайн-спектакля, пытаясь продемонстрировать свою значимость в чужой стране.

Сбежавшие из России Алла Пугачева и Максим Галкин* воссоединились через несколько месяцев после гастролей юмориста. Пара, которую больше не жалуют на Родине из-за отношения к спецоперации, решила продемонстрировать свою популярность на очередном мероприятии в Тель-Авиве.

Там накануне прошел онлайн-показ спектакля «Берегите ваши лица» «Гоголь-центра». Прежде чем занять место в зрительском зале, Пугачева стоя ловила овации публики. Происходило все под советский хит «Миллион алых роз». Правда, сама певица его не исполняла, а делали это вместо нее зрители в унисон аудиозаписи. Довольная Алла Борисовна в этот момент записывала происходящее на камеру своего телефона, а то, как она это делает — ловил в объектив ее супруг. Видео тут же разлетелось по соцсетям — пользователи не смогли воздержаться от комментариев. Некоторые из них упрекнули знаменитость в том, что та поехала Тель-Авив развлекать, а на Родину наплевала.

Известно, что у звездной четы есть в Израиле единомышленники, среди них, к примеру, журналист Ирина Шихман**. На кадрах видно, что она тоже была в числе гостей показа и горячо приветствовала Пугачеву. Как и певица, Ирина теперь тоже строит новую жизнь за рубежом после высказываний против России, а досуг скрашивает посещением русскоязычных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проводил время вместе с детьми вернувшийся в Израиль Максим Галкин.

* — признан в России иноагентом

** — признана в России иноагентом

*** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
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