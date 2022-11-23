В Генштабе Чехии призвали готовить армию к крупномасштабной войне

Карел Ржека выступает за то, чтобы солдаты действовали «жестоко и эффективно».

Чехия будет модернизировать армию и готовить ее к самым серьезным сценариям. Об этом сообщил начальник генерального штаба сухопутных войск Чешской Республики Карел Ржека.

По информации чешского телеканала, Ржека хочет модернизировать боевые машины пехоты и системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам военачальника, армии Чехии нужно сохранить опыт в контртеррористических операциях. Но главной задачей он назвал подготовку к крупномасштабной войне с сильным противником.

«Система обороны должна строиться на долгосрочную перспективу. Если мы начнем инвестировать в оборону, мы инвестируем в следующий кризис, который наступит через пятнадцать лет. Но лучше начать поздно, чем никогда», — сказал Ржека.

Он отметил, что гипотетическая война может стать реальностью, а в случае конфликта между Россией и НАТО чешская армия будет в нем активно участвовать.

Чехия с 25 октября запретила въезд в страну россиян с туристическими шенгенскими визами. Решение было принято на заседании правительства страны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне теперь не смогут проехать транзитом через Чехию.