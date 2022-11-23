Любовь не с первого взгляда: чем Игорь Николаев покорил Наташу Королеву

Сначала химии между певицей и музыкантом не случилось. Артисту понадобилось время, чтобы избранница посмотрела на него влюбленными глазами.

Композитор Игорь Николаев влюбил в себя Наташа Королеву не с первого взгляда — композитору пришлось постараться, чтобы понравиться юной избраннице.

Как рассказывает KP.RU, 16-летнюю певицу смущало, что музыкант официально женат, да и дочь у артиста — почти ровесница Наташи. Поэтому знаки внимания Николаева всерьез она не воспринимала. Тогда артист пустил вход свою настойчивость и талант — сработало.

А после и вышел первый альбом Наташи Королевой — «Желтые тюльпаны», который в начале 90-х расходился, как горячие пирожки. Затем сердца поклонников покорил совместный хит пары — «Дельфин и Русалка».

«Они пели про себя, и хоть в песне говорится, что дельфин и русалка — не пара, все, конечно, понимали, что они — самая настоящая пара», –цитирует издание музыкального критика Олега Кармунина.

Фанаты внимательно следили за творчеством и отношениями артистов и только порадовались, когда знаменитости наконец поженились. Это произошло вскоре после развода Николаева с Еленой Кудряшовой. Этот союз продлился целых 13 лет.

Правда, во второй брак артист вступал без пышного торжества — у Наташи даже не было свадебного платья, событие отметили в тихом семейном кругу. Но главное, что супруги любили друг друга и на тот момент не обращали внимание на формальности. Но позже Королева все же признается, что из-за платья обида засела в ее сердце. Потому свою вторую свадьбу артистка отпраздновала с размахом, почувствовав себя настоящей невестой.

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