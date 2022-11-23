Вера Брежнева на фоне слухов о разводе поздравила мужа с годовщиной знакомства

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 45

Брошенная Вера Брежнева рассказала об отношениях с Константином Меладзе

Вера Брежнева на фоне слухов о разводе поздравила мужа с годовщиной знакомства

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица опубликовала трогательный пост, которым поставила на место всех сплетников.

Для Веры Брежневой последний год был сложным и непредсказуемым: она покинула Россию и осталась одна, потому что муж Константин Меладзе с ней не уехал. На этом фоне появилось много слухов об их разводе, однако, как пишет dni.ru, Брежнева окончательно поставила точку в этой теме.

В соцсетях певица посвятила несколько публикаций самому важному событию своей жизни — 20 лет назад она прошла кастинг в группу «ВИА Гра». И это не только привело ее в мир музыки, но и познакомило с любовью всей жизни.

«Отдельная благодарность лучшему продюсеру, композитору Константину Меладзе за потрясающие песни, с помощью которых я сейчас могу с вами общаться… От сердца к сердцу. Сколько всего мы сделали за 20 лет», — написала певица в своем профиле.

Константин Меладзе тоже не остался в стороне: он выложил детскую фотографию супруги на своей странице.

«Любовь спасет мир», — так он подписал фото, добавив к нему дату их знакомства.

С весны жизнь Веры Брежневой кардинально изменилась. Сначала артистка уехала в Польшу, где стала волонтером, а затем в Италию. Сейчас певица готовится к концерту в Риге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Брежнева запела на русском из-за незнания украинского языка.

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