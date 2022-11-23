Минобороны: договоренность РФ и НАТО по безопасности в Черноморье — вымысел

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 156

До этого в СМИ появилась информация про договоренность России и НАТО избегать инцидентов в Черном море, чтобы уйти от конфликтов.

Минобороны: договоренность РФ и НАТО по безопасности в Черноморье — вымысел

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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В Минобороны России опровергли сообщения о якобы состоявшихся переговорах первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу безопасности движения кораблей в Черном море. Заявление опубликовано в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Это вымысел от начала до конца», — поясняется в публикации.

В Минобороны РФ подчеркнули, никаких контактов, в особенности «систематических» с председателем комитета Североатлантического альянса или другими представителями НАТО в рамках несуществующей «российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов» не было.

До этого в СМИ появилась информация про договоренность России и НАТО избегать инцидентов в Черном море, чтобы уйти от конфликтов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как США используют НАТО для Евросоюза.

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