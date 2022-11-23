Несколько десятков человек пострадали в результате мощного землетрясения в Турции

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Разрушены дома и другие строения. Власти оказывают помощь нуждающимся.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dha; 5-tv.ru

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По меньшей мере 50 человек пострадали в результате землетрясения на западе Турции. Многие из них до сих пор находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Подземные толчки с максимальной магнитудой 5,9 начались рано утром, эпицентр зафиксировали в Мраморном море. В домах на побережье тряслись люстры, из ящиков сыпалась посуда. Люди выбегали на улицы, очевидцы говорят, что некоторые в панике даже выпрыгивали с балконов.

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