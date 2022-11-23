Кризис до предела: британские врачи теперь выписывают «рецепты на отопление» в домах

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 35

В Великобритании стали выдавать «рецепты» на отопление

Кризис до предела: британские врачи теперь выписывают «рецепты на отопление» в домах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На первом месте среди тех, кто может получить заветную бумажку, — люди с хронической болезнью легких, хроническим бронхитом и эмфиземой.

В Великобритании врачи начали выписывать рецепты на отопление в домах для своих пациентов, сообщает издание The Mirror.

Пилотный проект под названием «Теплый дом по рецепту» уже оплатил отопление 28 пациентам с низким доходом для того, чтобы избежать расходов на амбулаторное лечение, если их состояние ухудшится.

Пока проект запустили в городке Глостер. Однако тут тоже все не так просто: все участники данного проекта должны соответствовать специальному перечню требований, для того, чтобы им «прописали» отопление в доме.

На первом месте люди с хронической болезнью легких, хроническим бронхитом и эмфиземой.

Например, одной из жительниц города с серьезным заболеванием дыхательных путей и артритом, повезло, и она получила долгожданный «рецепт на отопление».

«Как только холодает, меня тут же прихватывает. У меня начинают болеть все кости в теле. После этого рецепта, мы можем жить нормальной жизнью и выбраться, наконец, из постели», — рассказывает она.

По словам самим создателей данного проекта, они хотят защитить самых уязвимых людей страны и позволить им чувствовать себя в безопасности и тепле в собственных домах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британцы на волне энергетического кризиса столкнулись с неожиданной проблемой. Почти пять миллионов домовладельцев обнаружили в жилье… плесень. И ее распространение может только усугубиться из-за сырости и протечек, которые появились из-за отключения отопления.

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