В Омске девочка упала в яму с кипятком: что известно

В Омске врачи сейчас борются за жизнь 12-летней девочки. Школьница получила сильнейшие ожоги после того, как провалилась в яму с кипятком. Случай настолько шокирующий, что расследование инцидента взял на контроль глава СК. К сотрудникам энергетической компании, которые слишком поздно оградили провал посреди улицы, уже пришли с обысками. Все подробности у Дмитрия Юзупчука.

Парящая яма рядом с жилыми домами. Мимо проходят люди, неподалеку детсад и школа. Накануне в котлован, заполненный кипятком, упала 12-летняя школьница. К счастью, рядом оказалась ее подруга, которая вовремя помогла ей выбраться. Позднее стало известно, что на месте инцидента произошла коммунальная авария — прорыв трубы теплотрассы.

«В 16:40 поступила заявка от управляющей компании о наличии парения на тепловых сетях с торца дома. В 16:55 бригада прибыла на место, выполнила ограждения, приступила к работам. Вероятно, что с 16:40 до 16:55 девочка попала в образовавшуюся промоину», — говорит замруководителя по технической политики «Тепловая компания» Юрий Филиппов.

Пока представители тепловой компании пытаются себя оправдать, следователи озвучили свою версию.

«Работники тепловой компании не проверили изношенность самих труб. Кипяток стал поступать из трубы на асфальтное покрытие — в результате произошел провал асфальтного покрытия. Работники тепловой компании вовремя не огородили участок для того, чтобы предотвратить тяжкие последствия и вовремя не устранили аварию», — заявила старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ регионального управления СК РФ Лариса Болдинова.

Кипяток стал поступать из трубы на асфальтное покрытие — в результате произошел провал асфальтного покрытия. Работники тепловой компании вовремя не огородили участок для того, чтобы предотвратить тяжкие последствия и вовремя не устранили аварию.

Местные жители говорят, что на данном участке часто происходят аварии. Они уже привыкли жить без отопления и воды. Место порыва обходят с опаской.

«За лето три раза, потому что большие машины ездят и все ездят. <…> Раньше кожух был, тубы лежали в кожухе. Сейчас нет! Труба и асфальт сверху», — рассказывает местная жительница Зоя Садыкова.

Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности. Расследование дела находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина. На месте происшествия второй день трудятся коммунальщики — все еще устраняют аварию. И лишь после того, как здесь пострадала школьница, за участком стали следить более внимательно — появилось ограждение.