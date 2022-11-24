Итальянские пивовары оказались на грани банкротства из-за жесткой экономии

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Кризис в Европе принимает ужасающие формы. Люди не выдерживают.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тем временем в ужасе подсчитывают свои убытки итальянские пивоварни — бизнес оказался на грани разорения. Без работы рискуют остаться 100 тысяч человек.

Как пишет La Stampa, почти половина предприятий вынуждена трудиться себе в убыток. Стоимость сырья и упаковки выросла почти в два раза. Растут расходы и на электроэнергию. А повышать цены на продукцию, чтобы компенсировать расходы, опасно. Это может оттолкнуть покупателей, которые итак привыкают жить в условиях жесткой экономии.

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