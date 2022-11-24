В ДНР сформировали подразделение из украинских военнопленных

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 81

Солдаты на добровольной основе перешли в войска ДНР и уже готовы к службе.

В ДНР сформировали подразделение из украинских военнопленных

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО

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В Донецкой народной республике (ДНР) из военнопленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформировали батальон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники в силовых структурах региона.

«Батальон, в состав которого вошли украинские военнопленные, уже полностью сформирован. Ребята уже готовы отправиться на передовую», — сказал собеседник агентства.

В состав батальона вошли 50 бывших украинских солдат. Они добровольно перешли на сторону ДНР.

Накануне в Минобороны РФ сообщили о возвращении из украинского плена 35 российских военнослужащих. Они будут доставлены в Москву на лечение и реабилитацию. Также им окажут поддержку квалифицированные психологи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вернувшийся из украинского плена солдат рассказал о зверских пытках током, которым подвергали наших солдат.

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