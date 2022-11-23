Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 35 российских военных

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 86

Солдат доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию, также им оказывают психологическую помощь.

Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 35 российских военных

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам; 5-tv.ru

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Из украинского плена вернулись более 30 российских военнопленных, сообщает Минобороны РФ.

«23 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент известно о том, что всех освобожденных доставят самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию.

Также им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее 5-tv.ru привел слова официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой. Она заявила, что расстрел безоружных бойцов РФ — это преступление, которое не должно перейти в разряд забытых или вялотекущих уголовных дел. Дипломат назвала сегодняшние времена парадоксальными, поскольку российской стороне все чаще приходится доказывать основные понятия, взятые за основу человечеством.

До этого в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали кадры где зафиксированы тела более десяти российских пленных солдат. На записи видно, что последние безоружны.

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