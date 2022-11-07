Вернувшийся из плена ВСУ военный рассказал о пытках шокером и жестоких избиениях

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 443

Уполномоченная по правам человека в республике Дарья Морозова заявила, что практически все освобожденные бойцы пережили физические и психологические пытки.

Вернувшийся из плена ВСУ военный рассказал о пытках шокером и жестоких избиениях

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

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Тема:
Специальная военная операция России

Практически все бойцы, освобожденные Россией из украинского плена, заявили о пережитых физических пытках и психологическом давлении. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова во время встречи вернувшихся домой военнослужащих с родственниками. Журналистам URA.RU удалось также побеседовать с солдатами и их близкими.

«Жестоко избивали, шокером били, пытали по-разному. До сих не верится, что дома. Такие муки не дай бог кому-то пройти», — рассказал освобожденный российский боец Максим.

Рядом с другим военнослужащим рыдала и не могла уняться его пожилая мама. Встретив сына, она не сразу узнала родные черты. Мужчина рассказал, что обращались с ним ужасно, кормили кое-как. Вспоминая плен, он не мог подобрать слов, вытирал слезы платком, при этом пытался успокоить маму.

Одна из жительниц ДНР в беседе с корреспондентом поделилась, что до недавнего времени считала мужа погибшим. В новостях увидела его лицо случайно, когда смотрела сюжет про обмен пленными, не поверила глазам. Вспоминает, как кричала от радости — так сильно, что потеряла голос.

Дарья Морозова сообщила, что удалось освободить 19 военнослужащих ДНР из плена. Из них 15 человек смогли встретиться с близкими, четверо остались в госпитале, так как находятся в тяжелом состоянии и не транспортабельны. Вернувшиеся домой бойцы будут направлены в медучреждения, где получат необходимое лечение, после начнется этап реабилитации.

«Практически все опрошенные, которых нам удалось освободить из плена с начала специальной военной операции (СВО), указывают на то, что к ним применялись физические пытки, также и моральное воздействие на них оказывалось», — добавила Морозова.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Главы ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с Украиной и ряда артобстрелов со стороны киевского режима по мирному населению. В сентябре освобожденные Херсонская и Запорожская области, а также ЛДНР по результатам референдумов стали субъектами РФ.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Киев скрывает данные о погибших на полях СВО боевиках.

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