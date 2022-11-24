Советский шик: где жили лучшие деятели культуры полвека назад

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 37

Державин и Гурченко жили в элитных домах в Советском Союзе

Советский шик: где жили лучшие деятели культуры полвека назад

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Сейчас тиктокеры покупают роскошные часы и билеты в Дубай, а в СССР лучшим показателем успеха была недвижимость.

В СССР не существовало известного нам сейчас шоу-бизнеса. «Культурной элитой» считались только самые выдающиеся артисты кино, театра, балета и оперы. Но, как и сейчас, возможности у советских звезд были шире, чем у других. Сегодня певцы и тиктокеры покупают дорогие часы и билеты в Дубай, а в Советском союзе престиж заключался в недвижимости. О том, где проживали главные звезды СССР рассказал сайт dni.ru.

Самой роскошной жилплощадью в Москве была знаменитая и по сей день Высотка на Котельнической набережной. Только самые признанные звезды могли поселиться по соседству с генералами КГБ и партийными лидерами. Квартиры в роскошном здании получили легенда балета Галина Уланова, актриса Фаина Раневская и режиссер Иван Пырьев.

Кроме того, лучшие артисты театра Вахтангова имели собственный дом по адресу Большой Николопесковский переулок, 12. Там жили актеры Михали Державин и Людмила Гурченко.

К слову, особенно ценились не только большие квартиры в столице с редким декором и высокими потолками. Многие звезды СССР владели квартирами на союзных курортах или дачами в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как снимали первый советский фильм ужасов «Вий» и какие зловещие проклятия приписыают знаменитой кинокартине.

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