Экс-супруга Гуфа Айза продает интимные фото: «Обещаю вам уникальный контент»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 19

Айза выставила на продажу фотографии без цензуры

Экс-супруга Гуфа Айза продает интимные фото: «Обещаю вам уникальный контент»

Фото: Instagram* / aizalovesam

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Блогерша не раз «случайно» сливала в сеть пикантные фото, а теперь решила заработать на этом денег.

Раньше Айза Анохина была известна публике благодаря рэперу Гуфу, с которым была в браке. Но недавно девушка прославилась на всю страну интимным фото, выложенным якобы по случайности.

На этом Айза решила не останавливаться и зарегистрировалась на интернет-площадке, где пообещала публиковать свои обнаженные фотографии. За деньги, естественно.

«Ребят, подписывайтесь на меня! Вас ждет горячий контент. Буду скидывать видосы, всякие тексты, будем говорить на откровенные темы», — написала Айза на своей странице в соцсети.

На профиль с горячим контентом пока подписалось всего 27 человек. К слову, Айза уже выложила несколько интимок. Всего есть три уровня подписки: «Немного ближе» за 300 рублей в месяц, «Еще ближе» за одну тысячу и «Рядом со мной» за две тысячи рублей.

Звезда соцсетей периодически радовала своих подписчиков откровенными фото, но заявляла, что делала это случайно. Мол, хотела отправить молодому человеку, но нажала не на ту кнопку. Теперь у блогерши будет отдельный аккаунт для подобных «сливов».

Айза воспитывает двоих сыновей — Сами от Гуфа и Элвиса от Дмитрия Анохина. Недавно она уехала с ними на Бали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жаловавшаяся на безденежье Айза вышла в свет в образе за 12 миллионов рублей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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