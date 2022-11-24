«Я дам тело его душе»: вдова Пьера Нарцисса готовится рожать ребенка

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 53

Вдова Пьера Нарцисса хочет ребенка от его сына

«Я дам тело его душе»: вдова Пьера Нарцисса готовится рожать ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Валерия Калачева считает, что у покойного музыканта осталось много незаконченных дел на Земле и ему нужно как можно скорее вернуться.

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева недавно заявила о том, что хочет родить наследника от старшего сына умершего музыканта. О том, зачем ей это нужно и где сейчас ее возлюбленный, артистка рассказала в интервью YouTube-передачи «Алена, блин!».

Валерия верит, что души перерождаются, а Пьер Нарцисс — ангел, который пока просто «ждет» своего часа, чтобы вернуться на Землю.

«Я просила его вернуться. Сказала, что дам ему тело. Ведь ему надо быть здесь, работать и совершенствоваться», — заявила Валерия.

По ее словам, во снах к ней приходили разные знакомые и говорили, что Нарцисс хочет вернуться.

На вопрос ведущей, каково это, когда душа ее мужа будет в теле ее ребенка, Калачева ответила, что души не имеют пола.

«Это только здесь (на Земле — Прим. ред) мы играем некий театр: ты будешь моим мужем, а ты моей женой. Мне все равно, кем он будет здесь. Я все равно буду любить именно его душу и не буду искать в нем мужа», — заключила певица.

Также артистка уверяет, что в прошлых жизнях они тоже были вместе. Но были равными по возрасту.

Пьера Нарцисса не стало в июне. У музыканта остановилось сердце из-за неудачной операции на почке. Артист неважно себя чувствовал. Кроме того, мужчина в течение десяти лет боролся с тяжелой формой подагры. Селебрити было 45 лет. Исполнитель похоронен в семейном склепе на своей родине в Камеруне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бывшая жена почившей знаменитости обратилась к экстрасенсам с идеей о ребенке, однако они отнеслись к ней по-разному.

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