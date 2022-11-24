Что происходит в жизни женщины, которая не следит за собой

Далеко не все женщины привыкли крутиться следить за своим внешним видом. Кроме того, не всем нравятся современные образы и мода. Поэтому многие предпочитают выбирать комфорт, а не красоту.

Неопрятная женщина зачастую не обращает на это внимания, пока окружающие не укажут ей на ее неухоженность. Например, она не погладила кофточку или испачкала ее чем-то. К чему должна быть готова женщина, которая не привыкла выглядеть хорошо?

Близкие не будут с ней честны

Близкие люди никогда не скажут, что женщина плохо выглядит, чтобы не обидеть ее. Но за спиной они точно обсудят ее и зададутся вопросом, почему она за собой не ухаживает. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Нет ничего плохого в индивидуальности

Некоторые представительницы прекрасного пола пытаются подчеркнуть свою индивидуальность с помощью тонны макияжа и яркой одежды. Они считают, что таким образом они произведут хорошее впечатление и привлечь кавалеров. Но если женщина выглядит вычурно и неопрятно, к ней никто не подойдет.

Одиночество

Представители сильного пола всегда смотрят сначала на внешность своей пассии. Поэтому она должна хотя бы иногда посещать салоны красоты и следить за своей фигурой. Запущенная женщина точно останется одна.

Любовь к себе

Для того, чтобы полюбить себя и найти баланс внутри, нужно заботиться о себе и принимать себя такой, какая женщина есть. Она должна развить в себе внутреннюю и внешнюю гармонию.

Как ранее писал 5-tv.ru, хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала, оправдывает ли фейсбилдинг женские ожидания.