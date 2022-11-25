В Китае новая вспышка коронавируса приводит к протестам среди населения

Политика «тотальной нетерпимости» к коронавирусу вызывает протесты среди жителей КНР.

Мягко говоря, неспокойно в эти дни и в Китае. Вспышка коронавируса там грозит тотальным локдауном. Уже сейчас действуют жесткие меры. И это вызывает протест жителей. А еще все это может ударить по мировой экономике. Кто-то — о ужас — может остаться без айфонов. Подробности расскажет Александр Тузиков.

Массовые протесты вспыхнули на фабрике «Фоксконн» — крупнейшем в мире предприятии по выпуску смартфонов Эппл. Возмущение работников вызвала «политика нулевой толерантности» к ковиду. Всего несколько случаев заболевания среди более чем 200 тысяч сотрудников — и на предприятии ввели жесточайший карантин.

Но даже избиения и аресты протестующих не помогают, компании приходится идти на уступки. Крупные по китайским меркам компенсации — по 1400 долларов — обещаны тем, кто решил уволиться. Но сотрудники говорят: «Фоксконн» обычно легко нарушает свои обещания. И это еще больше подогревает страсти в Чженчжоу.

Почти весь город с тринадцатимиллионным населением сегодня закрыт на карантин. Почти семь миллионов жителей теперь имеют право выйти только в магазин и в аптеку. По словам экономистов, жесткий карантин фактически приведет к резкому снижению объемов производства. И не только смартфонов.

Нулевая терпимость к ковиду может вызвать новые глобальные сбои в логистических цепочках. Тогда повторится «шанхайский коллапс» апреля этого года, когда в крупнейшем порту Китая скопились тысячи контейнеров. Это уже почувствовали на себе некоторые россияне.

«Доставку я заказал — несколько рыболовных приманок — три месяца назад. В конце октября их должны были доставить. Сейчас конец ноября — доставки пока еще нет», — рассказывает житель Волгограда Станислав Асеев.

И все-таки до России большая часть новогодних презентов должна дойти в срок, говорят эксперты.

«Те грузы, которые мы хотели бы получить к Новому году, должны были быть отправлены из Китая еще месяц назад. Поэтому то, что сегодня там происходит — это вопросы доставки грузов где-нибудь к февралю», — объяснил доцент Всероссийской академии внешней торговли Андрей Голубчик.

Между тем, более 31000 зараженных за сутки — это 0,002% населения КНР. Ничтожно малая доля. Но впервые за полгода зафиксированы несколько смертей, поэтому власти Китая непреклонны.

«Если нас опять запрут дома — придется много читать. Знаете, чтобы сохранить здоровье, все равно нужно выходить на улицу, двигаться», — делится житель Пекина Зун Гуаняо.

Это не Великая Китайская стена, но смысл барьера тот же: защитить население не от кочевников, а от вируса. По всему Пекину возводят такие ограждения.

В китайской столице массово закрываются рестораны, школы, спортзалы, парикмахерские. Санитарные службы начали блокировать жилые кварталы, где уровень заболеваемости вызывает тревогу властей.

«У меня все еще есть сомнения — носить маску или нет. У Китая огромные ресурсы в медицине, так что если и вводить ограничения, то не такие жесткие!» — делится одна из женщин.

Но так называемая «ковидная полиция» уже заступила на службу. Главное оружие — шлемы с тепловизорами и камерами для распознавания лиц. Тотальный контроль. Если температура повышена — персональные данные немедленно попадают в единую базу.

Китайцев лишают даже полноценных эмоций от чемпионата мира по футболу. Во время телетрансляций цензуре подвергается картинка с трибун: власти не хотят показывать большие скопления людей без масок. На всякий случай, чтобы не провоцировать.