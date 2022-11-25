Вернувшиеся 24 ноября из украинского плена российские военные спели гимн РФ

Вернувшиеся 24 ноября из украинского плена российские военнослужащие спели гимн России. Видео с их прибытием на родину — всего 50 человек — опубликовало Министерство обороны РФ. В коротких интервью солдаты поделились своими историями. Признавались, что молились об освобождении, не прятали слез радости после первого звонка близким.

Один из военных провел в плену четыре месяца. Рассказал, что украинские боевики не позволяли обратиться к врачу, хотя он предупреждал о проблемах с сердцем и необходимости диагностики. Другой солдат отметил, что не все представители сил противника были жестоки, в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ним обращались приемлемо.

«Очень рад, спасибо большое всем, кто работал над тем, чтобы нас освободили, огромная благодарность. У меня слов нет никаких, все, что было, постараюсь забыть максимально. Было несладко. Скажу правду — где-то относились нормально, по-человечески, а где-то прям ужасно. Песни заставляли украинские учить, на улице на холоде держали. Били, но это ерунда… Самое ужасное, что на холоде держали постоянно», — вспомнил юноша.

По словам одного из бойцов, он едва мог усидеть на месте от нахлынувших чувств, радость возвращения из плена — «невозможная» Он выразил благодарность сотрудникам Минобороны за то что не оставили в беде и вернули в Россию. Признался, что на протяжении всего пути молился, боялся, вдруг что-то сорвется. С мешком на голове он думал лишь о доме. При этом парень заявил о готовности снова отправиться на поля спецоперации по защите Донбасса для исполнения воинского долга.

Об обмене пленными раньше всех сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Отмечалось, что передача служащих произойдет в формате «50 на 50». Бойцов доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. В Минобороны подчеркнули, что все получат медицинскую и необходимую психологическую помощь, пройдут курсы реабилитации.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ДНР сформировали подразделение из украинских военнопленных. Солдаты на добровольной основе перешли на сторону бывшего противника, они уже готовы к службе.