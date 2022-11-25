Замглавкома ВМФ РФ Астапов рассказал о подвигах морской пехоты на полях СВО

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 76

Замглавкома ВМФ РФ Астапов: действия морской пехоты позволили освободить Бердянск

Замглавкома ВМФ РФ Астапов рассказал о подвигах морской пехоты на полях СВО

Фото: Невар Виталий / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Свой профессиональный праздник российские морпехи отметят 27 ноября.

Профессионализм и подготовка морских пехотинцев сыграли важную роль в освобождении Бердянска от националистов. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) РФ генерал-лейтенант Виктор Астапов. Накануне Дня морской пехоты (отмечается 27 ноября) он рассказал о заслугах российских бойцов

«В ходе специальной военной операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска», — сообщил Астапов.

По словам офицера, морпехи отличились не только при освобождении прибрежных городов Бердянска и Мариуполя. Они эффективно применили боевые навыки и в других населенных пунктах Донбасса. В частности, взяли Павловск в Донецкой народной республике (ДНР). Морская пехота была здесь главной и решающей исход столкновения силой.

Военная спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ее главными целями президент страны Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса, подвергавшегося «геноциду и издевательствам» в течение восьми лет. Помимо этого Москва добивается и гарантии собственной безопасности.

В сентябре по результатам референдумов в состав РФ вошли четыре новых субъекта. Это освобожденные от националистов ДНР и Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких родах войск женщины всегда превосходят мужчин.

Тема:
Специальная военная операция России
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