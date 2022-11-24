Незаменимые: в каких родах войск женщины всегда превосходят мужчин

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 47

Психолог Клименко: Женщины преуспевают в профессии радиста-инженера

Фото, видео: Афонина Елена / ТАСС ; 5-tv.ru

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Среднестатистическая дама уступает по физическим возможностям мужчине, поэтому ее служба в пехоте не так эффективна, однако отдельные леди способны на очень и очень многое.

О том, какие военные специальности подходят женщинам, рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru психолог Екатерина Клименко. Представительницы прекрасного пола могут занимать целый ряд должностей.

«Женщины преуспевают в таких специальностях как радист-инженер. Нужно соответствующее образование. Основная цель — работа с радиооборудованием — ремонт, отладка, настройка. Женщины зачастую аккуратны и педантичны», — сказала собеседница.

Специалист отметила, что среди военнослужащих женского пола также популярны профессии военного психолога, аналитика. Психологи работают либо с солдатами, либо с теми, кто собирается ими стать.

«Многие женщины обладают эмпатией, добротой, участием», — пояснила Клименко.

По словам эксперта, среднестатистическая дама уступает по физическим возможностям мужчине, поэтому ее служба в пехоте не так эффективна, однако отдельные леди способны на очень и очень многое.

«Такие, например, как летчицы. Если мы вспомним авиационный полк „Ночные ведьмы“ во Вторую мировую войну, это те женщины, что стали превосходными боевыми пилотами. Они идеально справлялись со своей работой», — уточнила психолог.

Клименко резюмировала, что женский тип мышления ощутимо отличается от мужского. В результате возникает возможность работы в связке. Такое сочетание значительно повышает эффективность труда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что является глазами российской армии.

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