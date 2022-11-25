Несовершеннолетний водитель сбил женщину на востоке Москвы

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 17

В восточном округе Москвы несовершеннолетний водитель сбил женщину на переходе

Фото, видео: Пресс-служба московской прокуратуры; Telegram / moscowproc

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Расследование ДТП находится на прокурорском контроле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На востоке Москвы несовершеннолетний юноша управлял машиной, не имея прав. В московской прокуратуре отметили, что молодой человек обманул продавца при покупке автомобиля, наврав про возраст. На камерах видно, что 17-летний парень на высокой скорости сбивает женщину прямо на пешеходном переходе. Пострадавшая сейчас находится в больнице. Устанавливаются дополнительные обстоятельства ДТП.

К слову, недавно появилась информация о ДТП во Владимирской области. Фура протаранила придорожное кафе. Причины аварии неизвестны. Очевидцы предположили, что водителю стало плохо. На кадрах видно, что грузовик даже не пытался затормозить. Машина остановилась, лишь врезавшись в здание. Выбито несколько окон и обрушен козырек над подъездом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему страховщики все чаще отзывают полисы ОСАГО.

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