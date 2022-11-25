Пенсионер-рецидивист жестоко убил и расчленил соцработницу в Приморском крае

Пенсионер в Приморском крае жестоко расправился с соцработницей. Как стало известно 5-tv.ru, по версии следствия, что рецидивист застрелил, а потом расчленил, сжег и закопал жертву. Правоохранители нагрянули к мужчине, когда к ним обратилась родственница убитой. Со слов пенсионера, соцработница уехала от него, вот только не сказала, куда собирается.

Однако слова злоумышленника не вызвали доверия у полицейских из-за кровавых разводов на полу. Похоже, что хозяин дома в спешке пытался затереть следы. Также во дворе стражи порядка нашли импровизированную могилу. Кроме того, в доме пенсионера увидели одежду убитой женщины, а обгоревшие останки были прикопаны землей.

Выяснилось, что сам пенсионер, улучив момент, попытался покончить с собой. Медики доставили его в больницу. Мужчина находится в реанимации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пенсионерка убила больную дочку.