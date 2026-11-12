Восемь ударов ножом от любимого: мужчину задержали после убийства девушки у женского центра

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Нападение произошло прямо у входа в социальное учреждение, где погибшая надеялась найти защиту.

Что известно об убийстве девушки у соццентра в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева

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Подозреваемого в расправе над девушкой у соццентра задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 27-летней бывшей возлюбленной у центра помощи женщинам. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по городу и Ленинградской области.

«Сотрудники полиции Калининского района совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в квартире. Задержанным оказался 28-летний сожитель погибшей», — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, мужчина признался в содеянном. После задержания его доставили в отдел для выяснения обстоятельств случившегося. Предварительная причина произошедшего — конфликт между ним и девушкой.

Нападение произошло у входа в социальное учреждение, куда потерпевшая пришла за помощью. Мужчина подбежал к ней, оттащил от дверей и восемь раз ударил ножом. После этого он скрылся на автомобиле каршеринга.

Девушку с ранениями шеи доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — она скончалась по дороге в медицинское учреждение.

Как сообщил источник 5-tv.ru, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В 2017 году его осудили за несообщение о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга, который удалось предотвратить. Тогда ему назначили штраф в размере 70 тысяч рублей.

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