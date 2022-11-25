ВСУ нанесли ракетный удар по Майорску в ДНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Боевики так и норовят снова вернуться на подконтрольную ВС РФ территорию.

ВСУ нанесли ракетный удар по Майорску в ДНР

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Украинские националисты сегодня обстреляли населенный пункт Майорск в Донецкой народной республике (ДНР) ракетами из «Града». Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК). Пока нет информации о пострадавших и разрушениях.

«Выпущено (украинскими боевиками — Прим. ред.) 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», — опубликовало представительство у себя в Telegram-канале.

К слову, ВС РФ Майорск освободили 15 сентября. Тогда военный эксперт Дмитрий Болтенков отмечал, что взятие региона под контроль ВС РФ создает угрозу опорному пункту украинских войск в окрестностях Горловки.

Еще 13 ноября появилась новость о том, что российские военнослужащие полностью освободили территорию Майорска от националистов. Тогда же сообщалось, что ВСУ пытались атаковать подразделения войск РФ под населенным пунктом Новоселовской в Луганской народной республике (ЛНР). Однако артиллерия и армейская авиация РФ отразили эти удары и перебросили противника на исходные позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ВС России атаковали систему военного управления Украины.

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