МО РФ: Российская армия полностью освободила поселок Майорск
Боевики ВСУ понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.
Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
Российские военнослужащие в результате успешных наступательных действий полностью освободили поселок Майорск на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В том числе он заявил, что на купянском направлении националисты попытались атаковать подразделения российских войск под населенным пунктом Новоселовской в Луганской народной республике (ЛНР). Однако ВС РФ, посредством ударов артиллерии и армейской авиации, отразили атаки. Боевики ВСУ понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777, производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов», — отметил генерал-лейтенант.
В том числе Конашенков заявил, что на красно-лиманском направлении российские войска отразили две атаки украинской армии в Макеевке ЛНР. Артиллерия и авиация ВКС России остановила противника в двух километрах от переднего края обороны наших войск. В результате этого украинские подразделения понесли потери и отброшены к исходному рубежу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили две радиолокационные станции производства США.
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