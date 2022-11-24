Четко и быстро: как ВС России атаковали систему военного управления Украины

В Минобороны отметили, что противник постоянно несет серьезные потери. Специальная военная операция продолжается.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, а также по связанным с ней объектам энергетики. Как сообщили в Минобороны, использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Цель удара достигнута. В результате удалось нарушить переброску железнодорожным транспортом резервов украинских войск, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов.

Тем временем, украинские войска бомбят свои же города. Ракеты ПВО, предоставленные Киеву Пентагоном, сбились с курса и угодили в жилые дома в Киеве и в Ижгороде Киевской области. Об этом сегодня на экстренном заседании Совета Безопасности ООН сообщил наш постпред Василий Небензя. По его словам в этих ударах очень удобно обвинить Россию, хотя она по этим объектам даже не целилась. Постпреду вторит и сегодняшняя The New York Times. Газета пишет, что выпущенная в сентябре боевиками американская ракета промахнулась и попала в жилой дом в Краматорске. Тогда пострадали три человека. Неназванный американский военнослужащий заявил изданию, что ракета «почти наверняка» была поставлена из старых запасов Пентагона.

Российская артиллерия ведет непрерывный огонь по позициям боевиков под Артемовском. Как только одна самоходная установка отрабатывает все снаряды, на смену сразу же приходит другой экипаж. Благодаря этому штурмовые отряды неуклонно продвигаются вперед, вынуждая противника отступать.

Украинские войска несут тяжелые потери. Боевики перешли в глухую оборону и даже не пытаются наступать. Уничтожают наши войска и беспилотники противника. Радиолокатор зенитно-ракетного комплекса Тор обнаружил вражеский дрон и взял его на сопровождение. Спустя минуту цель была ликвидирована. Расчеты «ТОРов» дежурят днем и ночью. Чтобы уничтожить воздушную цель, комплексу достаточно сделать короткую остановку.

Основные задачи «Тора» — защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. Одна машина может стрелять одноврЕменно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной.